Бул “Бал широких сукньох”

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 5. марца, у Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко“ у Дюрдьове отримани двацети „Бал Широких сукньох“ котри ше отримує у просторийох Дружтва. Присутних госцох привитала членїца Управного одбору Саня Хромиш.

На балу було коло осемдзешат особи, а до святочних шматох були поприберани три дзивки и єдна старша панї зоз Дюрдьова.

Томбола на тогорочним балу була богата и рижнородна. Главну награду, бициґлу, достал Никола Живкович зоз Дюрдьова.

За веселу атмосферу бул задлужени Тамбурови оркестер „Коцурски бетяре“.

