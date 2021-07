Бул квиз з руского язика

НОВИ САД – Всоботу на новосадским купалїщу Штранд отримани квиз – преверйованє знаня школярох и предшколских дзецох хтори ходзели на родзини руского язика.

Най здогаднєме, годзини и роботнї ше отримовали у рамикох манифестациї „Под корунами на Штранду”. Перши тидзень ше учело нємецки язик, други словенски, а треци тидзень руски язик. Число дзецох хтори приходзели научиц основи руского язика з дня на дзень ше звекшовало, та до конца на самим квизу участвовали дзевецеро дзеци.

Квиз бул отримани пред двочлену комисию и з наставнїками Машу и Ивицом Петрич хтори помагали дзецом од пондзелку по пияток през роботнї же би звладали основни поняца по руски꞉ як ше представиц, як дакого привитац, як ше волаю по руски фарби, животинї, предмети, числа, желєнява, овоци и под. Дзеци, од хторих ше векшина нїґда нє стретала з тим язиком, указали вельку заинтересованосц за тот язик, окреме их цикавели информациї дзе Руснаци жию, кельо их єст, яки маю институциї и часописи на руским язику. Вшелїяк, о тим наученим указали и добре знанє на квизу.

Перше место на квизу освоєл Серґей Медєши, осемрочни школяр, друге место освоєла наймладша штири и пол рочна учашнїца Вася Петрич и треце место дзешецрочна Симона Медєши. И други учашнїки були подєднак зоз бодами, (аж шесцеро мали исти боди), та ше вец вицаговало хто будзе побиднїк.

Тота манифестация ше отримує уж по дзевяти раз, а на идуци тидзень ше будзе учиц знаковни язик и з нїм ше тота манифестация и закончи.

