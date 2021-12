Бул Крачунски вашар, на нєдзелю Св. споведз

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох парохийного Каритасу вчера отримани Крачунски вашар на хторим участвовали 16 предаваче рижних крачунских прикраскох, колачох, бобалькох и другого. Назберане 8.940 динари як добродзечни прилог.

Тот пенеж наменєни єдней керестурскей фамелиї зоз хорим дзецком, а парох о. Варґа на Службох Божих тиж поволал и других парохиянох хтори можу помогнуц за тоту намену и ище вше донирац, на парохию, або у церкви до каритасовей касочки.

Пририхтуюци ше ґу Рождеству Христовому, Крачуну, на нєдзелю, 19. децембра будзе ище нагоди за Св. споведз од 11 годзин и под час дзецинскей Служби Божей хтора на 11,30 насамредз за школярох и младеж, аля и за других котри нє сцигли по тераз ше висповедац.

На стреду, 15. децембра, по вечаршей Служби Божей котра на 17 г. почина Крачунска дзевятнїца, дзевецдньова побожносц-пририхтованє за швето Рождества Христового.

(Опатрене 15 раз, нєшка 15)