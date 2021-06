Бул упис до ШОМО, будзе и концерт

РУСКИ КЕРЕСТУР – За шлїдуюци школски 2021/22. рок, до керестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули, прешлей соботи 5. юния уписали ше 12 нови школяре до пририхтуюцого оддзелєня и пецеро до першей класи.

Вони пред тим прешли и приємни испит, а першокласнїки ше опредзелєли учиц ше грац – тройо на гармоники, и по єдно на клавире и на тамбурки.

На пияток, 11. юния, школяре керестурского оддзелєня отримаю свой Концерт з нагоди законченя школского року, а Концерт на 19 годзин будзе отримани у Велькей сали Дома култури.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)