Бунди и першняки вше глєдани

У прешлосци кушнїрох було надосц и тото ремесло було заступене, алє тераз, уж роками є зведзене на уровень старих ремеслох о хторих ше и держава стара же би у подполносци нє скапали. Єден з ритких кушнїрох на тих просторох Мирослав Сорочко (47) зоз Беркасова.

Сорочко старе ремесло нашлїдзел як фамелийну роботу од оца Юлина хтори тераз у пензиї. А на початку розгварки на питанє кельо є длуго у кушнїрскей роботи, Мирослав нам дакус и у франти одвитує же є у тей роботи ище од дзецинства.

‒ Дакеди у бувшей держави було досц роботи и од дзецинства сом учел ремесло од оца Юлина. Перше сом звладал єдноставнєйши роботи, а вец сом почал шицко робиц цо ше роби у єдней такей ремеселнїцкей дїялнсци. Жимски якни, бунди и першняки вше були глєдани. У бувшей держави ишло ше на вашари и сайми и до Беоґраду, Любляни и Сараєва, а з розпадом тей держави мушело роботу присподобиц новим околносцом и тарґовищу ‒ гвари Мирослав Сорочко.

У РОБОТИ МУШИ ШЕ ИСЦ НАПРЕДОК

Бул права рука оцови Юлинови аж по його одход до пензиї 2016. року, кед почал самостойно водзиц кушнїрску роботню. У каждей роботи ше муши исц напредок, Мирослав то добре похопел, та ище од 2008. року ма сайт з понукнуцом продуктох, а потим започал предавац свойо продукти и прейґ ПейПал рахунку.

Купец вибере цо му ше пачи, виплаци прейґ рахунка и кед сцигнє потвердзенє о уплацованю, вибрани продукт му ше посила на його адресу.

Мирослав нам приповеда же ше дакеди куповала уж виробена и офарбена скора зоз Словениї и Босни и Герцеґовини, а з розпадом держави мушело ше знаходзиц. Од 1998. року почали Сорочково и сами набавяц и пририхтовац скору.

ПРИСПОДОБЙОВАНЄ НА ТАРҐОВИЩУ

‒ Одкупни станїци одкупюю од месарох, наприклад баранчецову скору, а я одкупюєм од нїх. Скора ше муши розшириц и сушиц на слунку и витру. После конзервованя шлїдзи поступок наквашованя же би ше скора нє розпадла и нє шмердзела. Кладзе ше до солї и брамушковей квашнїни, дзе стої два днї и миша ше. Скора ше потим добре умиє, а вец шлїдзи поступок масценя з окремну файту олєю, же би була флексибилна, потим ше осуши и вец ше фарби ‒ толкує Мирослав поступок пририхтваня скори.

Наш собешеднїк ма и горватске державянство, цо му оможлївело же би продукти пласовал и у Европскей униї, так же их ношел до Горватскей и отамаль посилал купцом до рижних державох же би нє плацели царину. Пре предписаня у Горватскей, у Заґребе пред двома роками закончел и урядови майсторски испит за кушнїра

УКЛЮЧУЄ ШЕ ЦАЛА ФАМЕЛИЯ

Помали до роботи уводзи и синох, окреме старшого Михайла, школяра другей класи компютерского програмованя у Технїчней школи „Никола Тесла” у Шидзе, та и младшого Николу, школяра шестей класи основней школи. Як цо и вон дакеди помагал оцови коло єдноставнєйших пририхтуюцих роботох, так нєшка и його синове помагаю йому.

Тиж кед потребне, помага и супруга Сладяна, медицинска шестра у Доме здравя у Шидзе. Кед треба вона шеда за машину и зошива уж порихтани и скрати модели, а кед треба идзе и предавац готови продукти.

‒ Добре же и нєшка людзе затримали свидомосц о потреби и хасну природних материялох, як цо то скора хтору хаснуєм. Якни, бунди, першняки и брушлїки и нєшка глєдани. Гоч нєт моцни жими як дакеди, заш лєм жимно, дую витри и треба ше цепло облєчиц. Вше треба и дацо нове понукнуц, та сом почал продуковац и окремни комбинезони за ловарох хтори то досц глєдани. Наздавам ше же нам держава да ище векшу потримовку, та же мойо синове предлужа тоту роботу ‒ гварел нам на концу Мирослав Сорочко.

РЕҐИСТРОВАНЕ СТАРЕ РЕМЕСЛО

Мирослав нам гвари же його дїялносц реґистрована у Министерстве привреди як старе ремесло и вони провадза його роботу, а 2017. року достал и одвитуюци сертификат.

Тиж од Покраїнского секретарияту за привреду и тиризем АП Войводини на даскельо заводи хасновал средства за набавку опреми, або чечуцу дїялносц.

У ПАМЕТАНЮ И ЧЕЖКИ ЧАСИ

По Мирославових словох, було и досц чежки часи и спокуси у роботи, алє ше шицко витримало.

‒ Було барз чежко 90-их рокох прешлого вику под час войнох, санкцийох и инфлациї. Требало набавиц сировини и предац готови продукти, знаходзели зме ше даяк, а теди ше предавало у маркох. Тиж людзе нє мали пенєжи, та приношели якни и бунди и пополатац кед требало, або пременїц цибзар.

Нє було лєгко анї под час вируса корони, окреме з початку кед ше предавало лєм у Сербиї и то онлайн ‒ здогадує ше Мирослав.

