Кед би ми дахто пред роком повед же еколоґийни питаня на улїцу виведу вецей людзох у вецей варошох як гоч хтора опозицийна партия, вироятно бим ше перше нашмеял. Требало би ми дакус часу же бим позберал думки и зложел ше же то цалком можлїве. Зоз акцентом на можлїве.

Мушели ше поклопиц превельо фактори же би людзе вишли на улїцу: справованє власци, институцийох хтори тримаю и поєдинцох як у тих институцийох, так и з вонка нїх, опозициї и їх поєдинцох, алє и людзох хтори часц интелектуалней, културней и каждей другей елити. Єдни постали премоцни, други преинертни, трецих лєдво же зме чули. Настал вакум у хторим власц могла робиц наисце цо ґод сцела и на гоч яки способ хтори вибрала, опозиция нє мала одвит на анї єдну одлуку, гришку тей власци, а кед и вишли до явносци зоз даяку аферу, то нє мало вельо ефекту. Елита на найуплївнєйши медиї нє мала вельо простору же би винєсла становиско, а людзох ше то анї нє дотикало превельо. Функционална нєписменосц, заш лєм, одробела свойо.

Е, потим ше почали случовац ствари на хтори власц нє могла, лєбо нє похопела, же би требала уплївовац. Лєбо наисце и нє могла. Обичним людзом почали ствари исц на нерви. Ароґантносц, цени, превельо афери и у шицким тим єден барз важни фактор: нє исте кед политичар почнє виношиц податки о даякей афери, и кед то пороби обични чловек хтори нє ма цо страциц. Нє исте кед политичаре волаю на протест и кед то пороби даяка нєвладова орґанизация.

Потрафело ше ту ище ствари хтори мали як пошлїдок людзох на улїци, алє мойо особне становиско же єдна пресудзела – споза тих протестох нє були политичаре, були орґанизациї и поєдинци и, власц ту нє мала одвит. Можу спиновац и пущац койцо о Чути, алє нє можу каждей особи медзи тима орґанизациями хтори протестовали дацо „пришиц” так швидко. Же завладала панїка, видзело ше у Шабцу ище першей соботи, дзе власц дала автоґол, а справованє полициї на протестох лєм доляло олєй на огень. Понеже кажда акция ма реакцию, на другим протесту уж було вельо вецей людзох. Вироятно ту и власц похопела же єй таки ствари нє треба, предсидатель вишол на телевизию и виполнєл вимоги: закон о референдуму вименєни, гевтот о експроприяциї поцагнути зоз процедури и прешлей соботи було очиглядне же одбавели мудри поцаг. Крени-промени ше поцагли, менєй людзох ше зявело на протестох и як ствари стоя, вельке питанє чи ше отримаю.

Вообще нє важне цо би я любел и у якей бим жеми сцел жиц. Чи велїм досц шицкого? Гей. Чи би любели жиц у ушореней держави? Гей. Чи су порихтани бориц ше за таку державу? Гей. Маю дакого хто будзе персонализация тих цильох? Думам же нє. Най ше розумиме, нормалне ше бориц за идеї, а нє вожда, алє идею муши дахто даяк „материялизовац”, а на тих просторох то найчастейше даєдна особа. Опозиция, нєвладово, дружтвени сектор у тей хвильки тоту особу нє ма, а анї за идею, окрем же сце зменїц власц, сом нє сиґурни. А без того, чежко же вообще дацо мож поробиц.

