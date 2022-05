Буц Руснак або Рускиня препознава ше як дацо красне и вредне

План роботи Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох за 2022. рок подрозумює насампредз предлужованє потримованя, односно софинансованя проєктох за младих у рускей заєднїци. Конкурс за софинасованє проєктох за младих у рускей заєднїци у 2022. року розписани на остатнєй, осмей порядней схадзки Роботного цела котра отримана у Дюрдьове. Исто так як и влонї, зоз єдногласну одлуку присутних членох, зоз нашого буджету од 400 000 динарох аж 350 000 динари зме опредзелєли за средства котри додзелїме младим прейґ Конкурсу. През нашу штиророчну роботу, а даєдни з нас у тим Роботним целу и длужей, прешвечели зме ше же млади розположени и порихтани участвовац у дружтвеним живоце своєй заєднїци кед им ше да нагоду же би ше сами виражели и указали през власни анґажман. Финансийна потримовка цошка цо вше вецей млади препознаваю як барз значне у реализациї своїх активносцох и змистох, та маме становиско же найвекша стаємна потримовка Роботного цела требала би буц помоц за реализацию тих идейох.

Окрем того, зоз буджету зме тиж опредзелєли 10 000 дин. як рочни гонорар за нашу членїцу Тат’яну Буила котра отримує урядово профили Роботного цела за младих на дружтвених мрежох Фейсбук и Инстаґрам. Шицки ми, без огляду на нашо роки, кажди дзень вельку часц дня препровадзуєме на наших рахункарох и мобилних телефонох. Найвекшу часц информацийох нєшка доставаме и провадзиме прейґ дружтвених мрежох. Праве прето, дружтвени мрежи зме препознали як место дзе Роботне цело муши буц видлїве, бо на тот способ найлєгчейше и найшвидше можеме дойсц до нашей публики. Тат’яна ше прешлого року у тей роботи указала як одвичательна и креативна особа, дзе каждого тижня прейґ тих профилох на цикави способ информовала явносц о активносцох, идейох и планох Роботного цела, алє тиж так дзелєла и информациї зоз рускей заєднїци котри цикави за младих.

Остаток пенєжу котри нам остава у буджету, а то 40 000 дин, предвидзени як резервни средства Роботного цела зоз котрима тиж так плануєме реализовац одредзени активносци унапрямени на розвой младежскей политики у рускей заєднїци. Єдна зоз идейох о котрей ше на остатнєй схадзки бешедовало то сотруднїцтво зоз младима зоз других националних совитох, односно заєднїцох у Войводини. Приоритет у тей идеї нам сотруднїцтво зоз младима котри нам язично найблїзши, а то млади зоз словацкей, українскей и польскей националней заєднїци. Потримовку у тим напряме нам дали секретар Националного совиту Таня Арва Планчак и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач, котри уж маю одредзени контакти котри нам можу похасновац у реализациї тей идеї. Окрем медзисобного упознаваня и представяня нашей роботи, любели бизме до конца рока реализовац голєм єден заєднїцки проєкт зоз котрим вибудуєме тирваци мост медзи нашима националнима совитами. Нє видзиме причину прецо бизме як млади нє були мотор нашей заєднїци. Шведкове зме же помали приходзи змена ґенерацийох у велїх наших институцийох и орґанизацийох, дзе праве млади або младши особи пребераю рижни одвичательносци, алє и велї виволаня.

Вшелїяк, єдно зоз найвекших виволаньох то попис жительства котри ше отрима на єшень. Праве о тим бешедоване и на нашей схадзки дзе зме ше шицки зложели же млади знука и звонка Роботного цела муша вжац учасц у порушованю припаднїкох нашей заєднїци же бизме ше цо вецей вияшнєли як Руснак або Рускиня на тим попису. То барз важне, бо у зависноци од того числа, з рока на рок буду завишиц и нашо права котри маме у Републики Сербиї. Шицким уж добре познате яки високи тоти права, алє нє можеме обчековац же ше тоти права буду охраньовац сами од себе. Лєм ми, односно кажде од нас муши буц одвичательни и спрам заєднїци котрей припада, бо после будзе позно поносовац ше кед ше пре нашу нєодвичательносц тоти високи права почнє зменшовац або гашиц.

При младих националну свидомосц треба розвивац и през упознаванє зоз власну историю, културу и традицию, алє источашнє и зоз представяньом предносцох и можлївосцох котри им припадносц ґу нашей заєднїци понука. Праве ту Роботне цело за младих може одбавиц главну улогу и указац же буц Руснак або Рускиня дацо цо млади препознаю як красоту и вредносц. У тим цилю, як символични перши крочай, порихтали зме пригодни дарунки котри у наиходзацим чаше подаруєме тим младим котри ше зоз своїма проєктами по тераз указали як вредни, креативни и шмели.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)