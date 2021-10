КУЛА – Пре актуалну епидемийну ситуацию у општини Кула и звекшану потребу за имунизацию жительства, Штаб за позарядово ситуациї на вчерайшей телефонскей схадзки принєсол одлуку же ше вакцинованє зоз Дому здравя ознова преноши на вакцинални пункт у Младежским доме, у улїци Дюри Струґара 54 у Кули.

Пред початком вакцинациї обєкт ше дезинфикує и цалком пририхта за нову потребу, а з активносцами координує др Жарко Шевин, директор Дому здравя.

