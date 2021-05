Вакциновали ше скоро 200 жителє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У здравственей амбуланти у Руским Керестуре всоботу, 22. мая, скоро 200 жителє прияли першу дозу вакцини китайскиго продукователя Синофарм.

Вакциновали ше особи котри ше прешлого тижня приявели до Месней заєднїци, а од приявних 200, даскельо нє могли прияц вакцину пре одредзени здравствени причини.

И тото друге по шоре вакцинованє зоз першу дозу вакцини, на дочасовим пункту у керестурскей амбуланти, орґанизовал Дом здравя Кула, а з потримовку Месней заєднїци и волонтерох, котри ше постарали обезпечиц превоз особом котри чежше рухоми.

