Вакциновани 43 проценти жительства

КУЛА – По податкох з початку того тижня на териториї општини Кула вакциновани 43 одсто полнолїтного жительства, виявел за Рутенпрес помоцнїк предсидателя Општини Стахиня Паравина.

Тот процент вираховани на основи податкох о вакцинованих особох зоз пункту за вакцинованє, дзе на дзень 28. юний обидва дози вакцинох прияли 11.765 особи, а ревакцину чека ище 451 особа.

Цо ше дотика новозаражених од вирусу корона, на териториї Заходнобачкого округу дзе припада и општина Кула, остатнїх дньох зазначене вельке зменшанє. Так у Зомборе евидентовани 7 нови случаї, у Кули 1, у Оджаку 4, док у Апатину нєт новозаражених.

