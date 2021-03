Вакциновани 6.910 особи

ШИД – Спрам найновших податкох хтори вчера сообщел директор Дома здравя др Крсто Куреш, хвильково на подручу општини Шид вакциновани вкупно 6.910 особи.

З першу дозу вакцини вакциновани 4.254 особи, другу дозу достали 2.656 особи, а вчера 234 особи достали синифармову ревакцину.

Др Куреш додава же ше потераз вакциновали и 128 миґранти хтори ше приявели за доставанє вакцини у своїх прилапююцих центрох.

Хвильково на подручу општини єст 182 активни случаї вируса корона, а значне число людзох у изолациї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)