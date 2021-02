СРИМ – Спрам податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици на подручу Сриму, заключно з 15. фебруаром, вакциновани 9.500 особи, а 4.584 ревакциновани.

У Сримским управним округу хвильково єст 524 активни случаї вируса корона, вчера у Сримскей Митровици вакцинована часц медицинских роботнїкох зоз Републики Сербскей, а вони тиж вакциновани и у Шабцу и Лозници.

