Вакциновани 900 особи

ЖАБЕЛЬ – У општини Жабель єст коло 164 активни случаї особох охорених од коронавирусу.

Понеже у општини донєдавно було коло 380 заражених, а у прешлим року у єдним периодзе и коло 1.000 особи, директор Дома здравя Жабель др Никола Якшич тот терашнї стан оценює як барз добри.

По пондзелок, 8. фебруар, вакциновани 900 гражданє општини, а од тей стреди, 10. фебруара, у Дому здравя у Жаблю почнє вакцинованє зоз другу дозу вакцини.

У жабельским Дому здравя ище вше робя два тими за вакцинованє, а гражданох вакциную у Спортскей гали у Жаблю котра ше находзи споза Дома здравя.

За вакцинованє ше мож приявиц на урядовим сайту еУправи и на число телефона 0800/222-334.

