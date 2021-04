Вакцинованє без приявйованя зоз Синофармом

БЕОҐРАД – У рамикох новей стратеґиї вакцинациї, у шицких городох и општинох у Сербиї гражданє ше без предходного приявйованя годни вакциновац процив коронавирусу, паралелно зоз приявенима, а тоти пункти би мали буц отворени на штварток. Єдине условиє же би мали пребувалїще у Сербиї.

У вецей городох така можлївосц уж иснує. У Новим Садзе тото мож окончиц на Новосадским сайму, а имунизация ше окончує зоз Синофармову вакцину.

Заинтересовани за имунизацию ше од вчера можу приявиц и прейґ урядового инфо сервису Влади Сербиї на апликациї Вайбер дзе ше мож информовац о вакцинациї, тестираню на коронавирус, преценьованю симптомох и о других важних информацийох, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

