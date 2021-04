Вакцинованє под час шветох

ЖАБЕЛЬ – Дом здравя Жабель обвисцує гражданох општини о вименкох датумох о вакцинованю под час шветох, а на oснови инструкцийох Институту за явне здрявє Сербиї „Др Милан Йованович Батут”.

Нєшка, 30. aприла, ютре, 1. мая, як и 2. мая буду нєроботни днї кед слово о вакцинованю, та ше нє годно вакциновац анї у Дому здравя Жабель у Жаблю.

Гражданом котри мали заказане вакцинованє того пиятку, 30. априла, термин будзе премесцени за перши роботни дзень, на пондзелок, 3. мая. Док гражданє котрим вакцинованє заказане за тоту соботу и нєдзелю, 1. и 2. мая, термин достаню на вовторок, 4. мая.

