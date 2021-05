ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – У шицких амбулантох Дома здравя Жабель, вовторок, 4. мая, предлужене вакцинованє процив ковиду-19, без заказованя.

Шицки заинтересовани треба же би ше явели до амбуланти у своїм месце. У Жаблю и Чуроґу од 08,00 г по 18,00 г годзин, а у Ґосподїнцох и Дюрдьове од 07,00 г по 13 г годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)