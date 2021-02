Вакцинованє ше одвива по утвердзеним плану

ШИД – Заключно зоз пондзелком, у општини Шид вакциновани 1.239 особи процив вируса корона зоз синофармову вакцину, а вчера ше требали вакциновац ище 90 особи, виявел др Крсто Куреш, директор Дома здравя уШизе.

Вакцинованє ше запровадзує по лїстини гражданох хтори ше приявели на еУправу.

Др Куреш, хтори и главни координатор здравствених службох за миґрантох, гварел и же хвильково у трох прилапююцих центрох єст 1.891 миґрант.

Додава же их вакцинованє за тераз нє планованє, алє ше планує вакцинованє наших державянох хтори заняти у тих центрох, а приявя ше за вакцинованє на еУправу.

На подручу општини єст 30 активни случаї вируса корона цо звекшанє, бо пред даскельома днями було 20 активни случаї.

