Вакцину можу достац и нєповолани

НОВИ САД – Як преноши новосадски портал 021, до 500 гражданох дньово, хтори ше нє приявели прейґ портала еУправи, можу достац вакцину процив Ковиду-19 на Новосадским сайму.

По словох главного технїчара Дома здравя Нови Сад Ненада Вукаса, гражданє хтори приходза без поволанки можу виберац єдну од трох вакцинох – Синофарм, Астразенека и Спутнїк. Нїхто нє будзе врацени, а добре би було кед би гражданє приходзели у пополадньових годзинох кед нє гужва, гварел Вукас за 021.

По його словох, предходних дньох екипи Хижного допатраня вакциновали зоз китайску вакцину коло 400 нєрухомих гражданох, лєбо тих котри пре други причини нє можу присц по вакцину, а тота робота будзе предлужена, бо на списку єст коло 1.000 таких Новосадянох.

У Новим Садзе вецей як 130.000 гражданє на Сайму, у Урґентним центру и прейґ Института за явне здравє Войводини достали першу дозу вакцини, а вецей як 50.000 и ревакциновани. Коло 80.000 тисячи особи достали Синофармову вакцину, 20.000 Файзерову и Спутнїк, а Астразенеку 15.000 гражданє.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)