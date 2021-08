Валалски зен (през рефлексию на варош)

Думам же точно знам кеди сом ше одбил од вароша. Даскельо роки тому назад, врацаюци ше дзешка з Босней, як сом прешол мост Шлєбоди, зоз фасади будинку дакедишнього Меркатора, блїсла ми до оч парадна наява за Европски пристол култури 2021; This is not my town anymore – рефлексно сом подумал и остал зафиксовани на тим становиску по дзень нєшка.

Шлїдом спомнутого чувства триюмфу урбициду над местом у хторим сом препровадзел (другу) половку живота потераз, подобну идиосинкрезию сом так интензивно почувствовал ище як тинейджер на два морди цо ше теди актуализовали – Слоба и Цеца. Ище теди, ґу концу ’80-тих априорно сом знал же ми тоти потвори у рокох цо наиходза, дошлїдно упарто и садистично буду ґаладзиц живот през политичну репресию и културну контаминацию. Мнє и велїм ище коло мнє. Цо час, нажаль, и доказал, през метастазу подоби и дїла їх и їм подобним.

ТВ сериял „Junaci doba zlog” цо ишол вяри на N1, мал и епизоду зоз такв. „Сербску мацеру”. Задовольни зоз продукцию, шицко сом одпатрел, и подочитовал реакциї патрачох на интернету (одкаль сом и познїмал сериял, бо ми у „шпайзу” даскельо телевизорнї, роками уж одложени). Увагу ми прицагли у полемикох медзи провадзацима коментарами на рахунок спомнутей шпивачки даскельо гласи цо ше озвали за єй охрану, знєважуюци приказ спомнутей, з арґументацию же очиглядно як єй авторе сериялу, нїби, завидза на успиху, публицитету и под.

Така перспектива ме менєй чудовала, як цо ме баржей корцело най вигребем адекватни историйни случай з парадиґматским прикладом. Нє требало ми длуго; на єдним ренесансним портрету Христа, цо го авторски подписал безсмертни Микеландєло, кед би вериц историйним жридлом – млади ґениє го нарисовал спрам подоби любовнїка Чезареа Борджиї, сина папи Алексадра 6-го, цо були теди главна мафия епохи, просто поведзено. О криминалним досиєу Борджийох полни числени историйни рубрики.

Праве дисонанца медзи познату биоґрафию модела цо послужел за приказ на образу сина Божого, зоз сакралну димензию портрета, на подобни способ резонує зоз случайом ґдовици Ражнатович(а). Гоч би експлицитнєйша паралела була з Чезарову дзивку Лукрецию, верим же би и то було велїм мало за общеколективни куришлєп на фалшиви вредносци заоквицени з койяким накарадним псеудо-ґламуром.

„Филозофия паланки” од Р. Константиновича давно ище студиозно розробела тот деструктивни механїзем котри ше, ниа, так ґротескно розбуйдошел и вошол до своєй терминалней и траґичней етапи.

Виступююци ше цо далєй од тих паскудних ґлобалистичних инверзивних здобуткох (парадоксално провинциялних!), нє чежко констатовац зен у провинциї (понеже ше вона сама як метафора вимесцела до державних центрох и заражела, парализовала систему), за хтору сом редакторови обецал писаниє.

Виступйованє яке ефектно приказане у закончуюцих секвенцох филма „Апокалипто”, кед ше домородна фамелия уцагує до глїбини свойого (Еденского) пралєса, спред праве сцигнутей ладї цо у мено Хреста шпанска коруна послала, як ше указало, чортох цо поберу свойо. О тим и таким зену слово.

