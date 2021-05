Валентина Салаґ медзи осемнацецерима златнима на Покраїнскей смотри

ДЮРДЬОВ – Покраїнска смотра рецитаторох за старши возрост отримана пияток, 14. мая, а на нєй участвовала и Валентина Салаґ зоз Дюрдьова котра рецитовала по руски и єдина представяла тот валал и општину.

Салаґова ше пласовала до ґрупи 18 найлєпших рецитаторох на Смотри, а потим достала Златну плакету за участвованє на Покраїнскей смотри рецитаторох.

Най здогаднєме, прешлого тижня отримана Покраїнска смотра рецитаторох и за младши и старши возрост, у тих двох возросних ґрупох зоз Дюрдьова участвовали тройо рецитаторе, а на Републичну смотру, котра ше ма отримац у Валєве 28. и 29. мая, пласовала ше Марина Барна зоз штреднього возросту.

На Покраїнскей смотри рецитовали зоз Дюрдьова участвовали Владимир Молар, Иван Молнар, Марина Барна и Валентина Салаґ. Вони рецитовали по руски и наступели спред КУД Тарас Шевченко. Пририхтал их уметнїцки руководитель Яким Гарди.

