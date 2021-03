Вандализем на керестурским базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох на керестурским базену нєпознати вандалє насилно витаргли лавочку хтора була пришвайзована за бетонски плочи, витаргнута и канта за шмеце, а на двох лавочкох поламани и латки за шедзенє.

Директор ЯКП Руском Иґор Фейди з тей нагоди виявел же руйновани обєкти буду оправени, алє апелує, окреме на младих хтори ше там вечарами сходза, же би водзели рахунку о явним маєтку. Тиж, апелує и на гражданох же би му особнє приявйовали виновнїкох таких, або подобних вандалских поступкох.

Здогаднїме же И вєдно зоз Месну заєднїцу нєдавно почал поставяц нови лавочки на вецей локацийох у валалє.

