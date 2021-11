Вандалє розбили лавочку опрез амбуланти

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вноци, медзи соботу и нєдзелю, нєпознати вандалє розбили лавочку котра ше находзи опрез амбуланти на уходзе до лабораториї и зубней амбуланти у Руским Керестуре.

ЯКП “Руском” и Месна заєднїца Руски Керестур случай приявели полициї на вишлїдзванє, а як дознава Рутенпрес, буду препатрени и знїмки зоз камерох на околних обєктох. Компетентни тиж апелую на гражданох же би приявели кед маю даяку информацию бо, по шицким судзаци, лавочку єдна або вецей особи розбивали зоз векшим предметом, цо нє могло зробиц у цихосци.

За тоту знїщену лавочку, як и за коло 15 други нови лавочки поставени у тим року у цалим валалє, заняти у Рускому вилївали бетонски часци, док дещички орабяни у єдней тапетарскей роботнї.

