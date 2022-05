Вашарска часц Кирбаю на радосц наймладших

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вашарску часц Кирбаю, хтори преславени вчера у Руским Керестуре, и того року провадзело богате понукнуце найрижнороднєйших продуктох и красна нащивеносц як домашнїх Керестурцох, так и госцох зоз других местох, та аж и з иножемства.

Того року, вашар ознова отримани на традицийним месце, у Русинскей улїци, а окрем богатого понукнуца рижних артиклох за шицки ґенерациї, бул и вельки вибор рижних забавних бавискох на радосц наймладших.

У вечарших годзинох у дискотеки „Амадеус” наступел и познати новосадски бенд „Трибал бенд” хтори анґажовала Месна заєднїца, а млади традицийно Кирбай преславели и у керестурских кафичох.

На дзень преслави було анґажоване и професийне обезпеченє и патрола полицийней станїци, а орґанизовацию преслави помогла Општина Кула.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)