Вашарска часц Кирбаю того току будзе на пияцу и на автобускей станїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 9. мая, на дзень преславйованя Кирбаю, вашарска часц будзе на новей локациї – на пияцу и на главней автобускей станїци, а забавни бависка за дзеци, такволани луна-парк, найвироятнєйше буду поставени на желєней поверхносци при Старей школи.

До вименки локациї того року пришло, як потолковал секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, понеже початком марца, кед требало обезпечиц елаборат и у полициї покончиц процедуру за заверанє улїчки, ище вше пановали епидемийни мири забрани, та ше нє знало чи вашарска часц Кирбаю годна буц отримана.

Секретар визначел же було ламаня чи орґанизовац таки вельки сход, понеже на дзень Кирбаю вельке число тарґовцох и нащивительох приходза до Керестура, цо виволує ризик од ище вше актуалней епидемиї, медзитим, одлучене же би ше на тот способ Кирбай заш лєм означел.

За преславу швета буду обезпечени дежурни хтори буду провадзиц поставянє тезґох, як и мобилни тоалети и цалодньова патрола транспортней полициї. Понеже ше того року вашарска часц мушела отримац на спомнутей локациї, пре менши простор будзе огранїчене и число тезґох, та ше на тарґовцох апелує же би тезґи цо вецей зменшали, на максималну длужину од 4 метери, тезґи муша буц оддалєни на 3 метери, а за тарґовцох будзе обовязне и ношенє защитней маски.

