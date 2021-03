Векшина предкладох националних совитох войдзе до Стратеґиї розвою образованя по 2030. рок

БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ вчера у Беоґрадзе орґанизовало тематски дружтвени диялоґ о Нарису стратеґиї розвою образованя и воспитаня у Републики Сербиї по 2030. рок – образованє националних меншинох. Стретнуце иницировали национални совити националних меншинох прето же на Закончуюцу явну розправу о нарису Стратеґиї Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою нє поволало представнїкох националних совитох националних меншинох.

На схадзки присуствовали представнїки обидвох министрествох и фахових институцийох, медзи нїма и державна секретарка Олена Папуґова, а у уводних бешедох участвовали министер просвити Бранко Ружич и министерстка за людски и меншински права Ґордана Чомич.

Заєднїцки предклади шицких националних совитох винєсли предшедуюци Координациї националних совитох Борче Величковски и членїца Националного просвитного совиту и координаторка образованя националних меншинох Светлана Золнян

У диялоґу свойо предклади и зауваги винєсли представнїки вецей националних совитох, медзи хторима спред Националного совиту рускей националней меншини секретар Таня Арва Планчак и спред Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” директорка Наталия Будински. На схадзки присуствовали и предсидатель НС Руснацох Борислав Сакач.

После розправи принєшене заключене же ше векшина предкладох найдзе у конєчней верзиї Стратеґиї розвою образованя и воспитаня у Републики Сербиї по 2030. рок.

