Векшина у Новим Садзе заокружела НЄ, на уровню держави ГЕЙ

НОВИ САД/СЕРБИЯ – На внєдзелю отриманим референдуме, як вчера сообщела Городска виборна комисия (ГВК), векшина гласачох у Новим Садзе заокружела НЄ.

По тих резултатох, 57.846 особи ше вияшнєли процив референдумского питаня, а 40.278 гласало ЗА.

На виберанки вишли 108.036 од 332.055 уписаних гласачох, а нєважацих лїсткох було 859. Виходносц на референдуму бул коло 60 одсто.

На уровню Сербиї, по податкох Републичней виберанковей комисиї, а на основи 98,79 одсто обробених гласацких местох, одвит ГЕЙ заокружели 59,17 одсто, а НЄ 39,26 одсто гласаче. По тих податкох, на референдуме гласали 1.960.000 особи, односно 30,65 одсто.

