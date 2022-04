Велька ноц у римокатолїцкей церкви у Коцуре

КОЦУР – Вельку ноц по григориянским календаре вчера, 17. априла, означели и парохиянє у римокатолїцкей церкви Шицки святи у Коцуре. Значне число вирних присуствовало Служби Божей и пошвецаню вельконоцних кошаркох.

Вельконоцну Службу Божу служел управитель вербаскей и коцурскей римокатолїцкей парохиї о. Кароль Сабадї. Мелодия орґульох провадзена зоз шпивом шицких вирних возвелїчала Службу Божу, служену на мадярским и горватским язику. У казанї о. Сабадї бешедовал о значносци того швета, а шицким пожадал мирну и благословену Вельку ноц.

По законченю Служби Божей о. Карло Сабадї пошвецел числени вельконоцни кошарочки зоз паскалним єдзеньом котри, з нагоди швета Воскресеня Исуса Христа, коцурски парохиянє святочно порихтали.

