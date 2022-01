ШИД – На Вилїю Саночне на 21 годзин служел парох о. Михайло Режак, а вирни з молитву и колядами привитали новородзеного Исуса, а Служби Божо служени през шицки днї швета.

На перши дзень Служба Божа була на 10 годзин, а потим було и мированє.

У Руским доме на Вилїю КПД „Дюра Киш” орґанизовало друженє за дзеци, членох дружтва и приятельох дружтва, а пригодни дарунки дзецом порихтали жени зоз Здруженя женох „Маря”, а тиж и после Саночного було орґанизоване друженє у доме.

