ЗОМБОР/КУЛА – По найновших податкох зоз Заводу за явне здравє Зомбор, число активних случайох од Ковиду-19 значно зменшане у цалим Заходнобачким округу.

У Зомборе то 85 особи позитивни на вирус, у Апатину 26, у Кули 20, а у Оджаку 11.

По остатнїх нєурядових податкох зоз ковид-амбуланти у Кули у прешлим тижню там ше тестовали 153 особи, позитивни були 7, а медзи нїма нє була анї єдна з Руского Керестура.

