Вельке интересованє за руске оддзелєнє Ґимназиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – По розпорядку уписного процесу, вчера и нєшка тирва перши уписни круг до штреднїх школох у Сербиї, понеже 11. юлия на сайту Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою обявене компютерске розподзельованє школярох.

Упис вчера почал и у Штреднєй школи Петро Кузмяк, дзе 16 школяре розподзелєни до Ґимназиї на руским наставним язику, а понеже двойо буду исц по Индивидуалним образовним програму (ИОП), рахує ше же у тим одддзелєню пополнєти 20 места.

Кед ше зна же осмакох у основней школи Петро Кузмяк було 32, половка з нїх вибрала далєй остац ту и у штреднєй школи.

За оддзелєнє на сербским язику дакус менше интересованє того року, а досц добре за напрям туристично-готелиєрски технїчар, дзе од 30 местох розподзелєни 24 школяре, а медзи нїма єст и школярох зоз Коцура.

Кельо ше од розподзелєних школярох и упишу до керестурскей штреднєй школи будзе ше знац нєшка, тє. ище точнєйше по другим уписним термину котри 16. юлия.

У керестурскей Школи источашнє почал упис и до дому школярох и досц добре интересованє першого дня було тих цо ше уписовали до першей класи, а упис до дому тирва по 24. юлий.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)