Вельконоцни базар будзе у Вербаше

ВЕРБАС – Манифестация под назву Вельконоцни базар будзе отримана на вовторок и стреду, 19. и 20. априла, на Площи Николи Пашича у Вербаше. Под час манифестациї, шицки нащивителє годни купиц рижни сувенири, квеце, вельконоцни лакотки, як и рижни декоративни прикраски з мотивами Велькей ноци.

Вельконоцни базар орґанизує Туристична орґанизация општини Вербас, а орґанизаторе поволали шицких заинтересованих викладачох же би ше приявели на число телефона 021/ 300 8110, 060/ 3722 566, лєбо на мейл info@turizamvrbas.com.

Манифестация ше орґанизує з почитованьом шицких препоручених епидемийних мирох, а цо орґанизторе пририхтали – нащивителє годни видзиц през два днї тирваня манифестациї од 10 по 18 годзин.

