Вельконоцни базар и нєшка у Вербаше

ВЕРБАС – Манифестация под назву Вельконоцни базар почала вчера, а будзе тирвац и нєшка, 20. априла, на Площи Николи Пашича у Вербаше. Под час манифестациї, шицки нащивителє можу купиц рижни сувенири, квеце, вельконоцни лакотки, як и рижни декоративни прикраски з мотивами Велькей ноци.

У богатим понукнуцу котре викладаче порихтали за нащивительох нашли ше числени цифровани писанки зробени з рижнима технїками, вельконоцни декорациї, заячки и кошарочки. За любительох сладкого ту и викладаче квалитетного меду, як и рижних лакотки, колачох и вецей файтох бомбонкох. У понукнуцу Вельконоцного базару и рижне квеца, за прикрашованє заградкох, алє и хижох вочи наиходзацим шветом.

Манифестация Вельконоцни базар промововує традицию, обичаї вязани за вельконоцни швета, з цильом очуваня и отримованя традициї и обичайох на тих просторох.

Вельконоцни базар орґанизовала Туристична орґанизовала општини Вербас, а орґанизаторе поволую шицких заинтересованох же би ше ище нєшка прешейтали и опатрели цо пририхтали за нїх з тей нагоди.

