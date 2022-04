Вельконоцни винчованки представнїкох власци

НОВИ САД – З нагоди Велькей ноци, предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович повинчовал Швето шицким вирним хтори го славя по григориянским календаре.

У своєй винчованки, у мено Покраїнскей влади и свойо особне, беоґрадскому надбискупови Станиславови Хочеварови и шицким вирним котри найвекше християнске швето славя по григориянским календаре, винчує наиходзацу Паску зоз жаданьом же би ю препровадзели у радосци и добрим здравю. Най шветло Велькей ноци сполнї шицки доми и шерца з любову и цеплоту, пише у вельконоцней винчованки Иґор Мирович.

Покраїнска секретарка за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич у мено ресорного секретарията и свойо особне мено винчовала священству и шицким вирним тото вельке християнскей швето, з надїю же шицки обисца буду виполнєни з радосцу и любову ґу ближнїм.

Вельку ноц вирним винчовал и городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич зоз порученьом же любов, мир и шлєбода представяю найвозвишенши вредносци на котри припомина и Велька ноц, и жичи гражданом же би швето препровадзели у благостаню зоз своїма найблїзшима.

