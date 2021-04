Вельконоцни рочни концерт будзе преношени наживо

ДЮРДЬОВ – Вельконоцно рочни концерт Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова будзе отримани на нєдзелю, 2. мая.

Концерт будзе отримани у велькей сали Задружного дома, алє зоз строго огранїченим числом патрачох котри муша почитовац епидемиолоґийни мири, а медзи нїма и тоти же би шицки патраче мали маски на твари и же би розстоянє медзи нїма було найменєй два метери.

Концерт почнє на 20 годзин, а шицки заинтересовани годни го патриц и наживо на Фейбук боку КУД „Тарас Шевченко” – KUD “Taras Ševčenko” – Đurđevo.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)