Вельконоцни рочни концерт у дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко”

ДЮРДЬОВ – Уж традицийно, на Вельку ноц, члени Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова отримую Вельконоцно рочни концерт. На нїм каждого року участвую шицки секциї и приказує ше рочна робота того Дружтва.

Тогорочна сезона роботи секцийох одпочала першого априла, та ше члени уж почали пририхтовац за перши виступ у тим року, як за тераз заплановане, на Вельку ноц, на нєдзелю 2. мая. Як гварел предсидатель Управного одбору КУД „Тарас Шевченко” Микола Кухар, провадза актуални процивепидемийни мири, у дослуху су зоз кометентнима, а план же би ше Концерт отримал, без або зоз публики, планує ше и уживо он-лайн преношенє.

Затераз у плану же би ше Вельконоцни рочни концерт отримал у Велькей сали Задружного дома, як и вше потераз и почал од 20 годзин.

Чи ше концерт отрима и чи до сали годно прияц патрачох будзеце благочасово обвисцени.

