НОВИ САД ‒ У Церкви св. апостолох Петра и Павла, пейц днї, од пондзелку, 14. марца, до пиятку, 18. марца, од 16,30 до 17 годзин, отримує ше Велькопосна духовна обнова за Вельку ноц, хтору водзи монахиня Євсевия, служебнїца Непорочней Дїви Мариї.

Як гварела ш. Євсевия, теми бешеди, преподаваня и поукох то молитва, пост, стримованє, милостиня, милосердиє.

По єй словох, буду библийни теми, Исусова молитва у Ґетсиманиї, о жени хтора умила Исусови ноги зоз своїма слизами, о церпеню, страданю и воскресеню.

То пририхтованє за Вельку ноц, зоз аскезу, одрекаме ше од дачого же би Бог завжал место хторе му припада. Чловек треба же би мал вецей шмелосци у тим одреканю, сили и волї же би пошвецел свой час свойому Створительови.

