Вельо вилєтнїкох за Перши май

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародне швето роботи, 1. май, Керестурци преславели на добре познатих вилєтних местох – у лєшику, коло Озерка и на базену дзе ше, пре слунковиту и цеплу хвилю, того року назберало вельке число вилєтнїкох.

Шатри, огнї за роштиль и котлїки з єдлами, могло видзиц и на других местох коло беґелю и коло старого беґелю, а за вецейдньове кампованє опредзелєли ше углавним млади.

Окрем вилєтнїкох, було и тих хтори тот нєроботни дзень вибрали преславиц у своїм обисцу, у кругу найблїзших.

