Вельо красни упечатки

ШИД ‒ Паломнїки зоз Нового Саду, Коцура, Дюрдьова, Ветернику и Петроварадину, хторих у автобусу було 28, всоботу, 25. юния, нащивели Церкву Преображеня Господнього и Лєтню владическу резиденцию у Шидзе, дзе их дочекали любезни домашнї, на чолє зоз парохом о. Михайлом Режаком.

Госци були на Служби Божей, потим поопатрали обєкти и дакус ше затримали на закуски. Потим, нащивели православну Церкву св. о. Николая и церковну скарбнїцу з реликвиями.

Тиж, вихасновали нагоду видзиц Ґалерию и Спомин дом уметнїка Сави Шумановича, як и резерват Засавицу, дзе ше вожели на ладї.

После цалодньового пребуваня, до Нового Саду ше врацели коло 20 годзин, з велїма краснима упечатками.

Орґанизатор була предсидателька Културней ради при Парохиї св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе Хелена Бабич.

