Вельо младих на перши дзень швета

ОПШТИНА ШИД – У наших грекокатолїцких церквох у општини Шид Велька ноц означена торжествено зоз богослуженями и значно векшим числом вирних.

У Шидзе парох о. Михайло Режак служел богослуженя од Велького штвартку, на Вельки пияток и соботу, а на перши дзень Велькей ноци после Служби Божей у церковней порти пошвецени кошарки зоз пасками и тот дзень було вельо младих и дзеци. На други дзень швета о. Режак служел Службу Божу, а после богослуженя було и мированє.

У Беркасове и Бикичу парох о. Владимир Еделински Миколка служел богослуженя од Велького пиятку, а на перши дзень Велькей ноци после Службох Божих пошвецени и паски, перше у Бикичу, а потим и у Беркасове. Служби Божо були и на други дзень швета зоз мированьом а, по традициї, о. Еделински на други дзень кед хвиля дошлєбодзи, благослови гроби на теметовох у Беркасове и Бикичу.

