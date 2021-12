Вельо нащивительох на Крачунским вашаре у школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” удатно реализовала уж традицийни гуманитарни Крачунски вашар з нагоди наиходзацих шветох.

На вашаре школяре предавали винчованки, икебани, прикраски, та и крачунски колачи. У тей гуманитарней акциї участвовали школяре рускокерестурскей школи, од наймладших першокласнїкох, та по штредньошколцох.

Широке понукнуце асортиману крачунских прикраскох могло купиц по наисце вигодних ценох.

Вашар бул отримани у школским дворе, попри числених викладачох и предавачох, и купцох було вельо, а за два годзини шицко було розпредате.

