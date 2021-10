КУЛА – Вчера означена 77. рочнїца од ошлєбодзеня од фашизму у Другей шветовей войни и у Кули зоз покладаньом венца ґу памятнїку Спаднутому борцови у центру Кули.

Венєц положели предсидатель Општини Кула Дамян Милянич и предсидатель Скупштини општини Кула Владмир Дюрович, а присутни були и Живко Шарович и други представителє Союзу здруженя борцох народноошлєбодительней войни , тяк и Филип Пронек спред КУД Иван Сенюк.

