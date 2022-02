Вербаска Ґимназия добитнїк Вуковей награди, а достала и нову рахункарску опрему

ВЕРБАС – Тих дньох до Ґимназиї „Жарко Зренянин” у Вербаше сцигла информация же Културно-просвитна заєднїца Сербиї принєсла одлуку же би тей вербаскей ґимназиї додзелєла визначну Вукову награду за 2021. рок, за окремни резултати витворени у творительней роботи на ширеню култури, образованя и науки у Републики Сербиї и на свесербским културним подручю.

Вукову награду ше додзелює 58. раз, а святочне урученє припознаня будзе орґанизоване у Предсидательству Републики Сербиї початком фебруара, преноши општински сайт.

Тиж, у Ґимназиї у Вербаше закончене опреманє информатичного кабинету зоз нову рахункарску опрему. Рахункари и провадзаца опрема, проєктори и проєктне платно обезпечени прейґ конкурсу Министерства правди за додзельованє средствох назбераних по основи одкладаня виновного судзеня, и додзелєни средства у виносу од скоро 1,9 милиони динари.

По словох директорки Ґимназиї „Жарко Зренянин” Тат`яни Кажич, опремени обидва кабинети информатики, зоз по 15 рахункарами за школярох и єдним рахункаром за професора у кабинету, цо вкупно 32 рахункари. Тиж, концом 2021. року вербаска ґимназия достала од Министерства просвити ище 32 рахункари котри, як гварела директорка Кажич, предвидзени за реализованє ПИСА тестираня за котре тота школа вибрана и будзе участвовац у тим виглєдованю Министерства просвити, а рахункари останю вербаским ґимназиялцом и професором на хаснованє, зоз чим ше злєпша квалитет вкупней настави.

Источасно, як визначела на концу директорка вербаскей Ґимназиї Тат`яна Кажич, исновали одредзени проблеми цо ше дотика функционованя гидроинсталацийох концом прешлого року, и хвильково ше одвиваю роботи на ушорйованю тоалетох за школярох, як и комплетни инсталацийни роботи у цалим будинку.

