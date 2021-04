Вербаскей ОШ „Светозар Милетич” средства за ушоренє приступней драги

ВЕРБАС – Општина Вербас на конкурсу Покраїнского секретарияту за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу достала 998 тисячи 750 динари за виробок проєктно-технїчней документациї за ушоренє приступней драги Основней школи „Светозар Милетич”. Контракт подписали покраїнски секретар за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу Александар Софич и предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич.

Основна школа „Светозар Милетич”, до котрей ходзи 700 школярох, достанє нову приступну драгу, нови дражки и паркинґ за родичох и наставнїкох. На тот способ безпечносц школярох будзе подзвигнута на найвисши уровень. У склопу проєкту буду ушорени и желєни поверхносци коло драги тей найвекшей Основней школи у Вербаше.

По словох предсидателя Роєвича, унапредзенє условийох за образованє єден з найважнєйших приоритетох општини Вербас. Того року будзе инвестоване вецей як 300 милиони динари до реконструкциї, обнови, енерґетскей ефикасносци дзецинских заградкох, основних и стреднїх школох у шицких населєних местох на териториї вербаскей општини.

Општина Вербас того року уклада 1,5 милиярди динари до инвестицийох до комуналней инфраструктури, образованя, култури и розвою спорту.

