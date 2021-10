Вербаски „Комуналєц” нащивел Дружтво за помоц МНРО „Хижка”

ВЕРБАС – Представнїки Явного комуналного подприємства „Комуналєц” и Општинскей ради нащивели под’защитних Дружтва за помоц МНРО „Хижка” у Вербаше и упознали ше з активносцами и условиями у котрих роби тото здруженє.

Тиж, нащива „Хижки” була и нагода за уручованє дарункох котри под’защитним придали директор ЯКП „Комуналєц” Иґор Шкундрич, зоз жаданьом же би им пребуванє и друженє були цо красши и приємнєйши.

Активносци „Хижки” финансує Министерство за роботу и социялни питаня, по проєктох Союзу за помоц МНРО АП Войводини, а потримовка сцигує и од локалней самоуправи. У планох же би ше порушало социялне поднїмательство, дзе би под’защитни „Хижки” вирабяли пластични и метални привязки. За машину котра им потребна за тоту роботу средства уж обезпечени.

По словох предсидательки „Хижки” Александри Баїч, жаданє им же би преширели сотруднїцтво зоз „Комуналцом”, же би вони були хаснователє їх услугох накадзи зажиє їх поднїмательска робота.

