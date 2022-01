Вербаски явни комунални подприємства помагаю загроженим фамелийом

ВЕРБАС – У заєднїцкей гуманитарней акциї вербаских Явних комуналних подприємствох „Комуналєц” и „Стандард”, даскельо социялно загрожени фамелиї достали огриву за жиму.

По сообщеню зоз тих двох вербаских подприємствох, представнїки „Комуналцу” и „Стандарду” нащивели фамелиї, уручели им огриву и бешедовали з нїма о проблемох з якима ше зочую, як и о можлївосцох же би им ше помогло. Обидва Явни подприємства ше намагаю у рамикох своїх можлївосцох помогнуц согражданом.

Числени гуманитарни акциї котри ше реализує як помоц и потримовка согражданом нагода же би ше дружтвена одвичательносц подприємствох на дїлу и указала, наведзене у сообщеню.

То перша гуманитарна акция такей файти витворена у 2022. року, а фамелиї котри достали огриву подзековни на помоци котра им уручена, пренєсол општински сайт.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)