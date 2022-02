Вербас достава реґистер жридлох заґадзованя

ВЕРБАС – Аґенция за защиту животного стредку сообщела же, з потримовку Влади Зєдинєного Кральовства, помогнє же би 15 городи и општини у Сербиї возпоставели локални реґистри жридлох заґадзованя, пренєсол општински сайт.

Локални реґистри буду формовац шлїдуюци городи – Вербас, Валєво, Осечина, Нови Сад, Краґуєвац, Суботица, Нова Варош, Приєполє, Кладово, Бор, Вранє, Лесковац, Пирот, Ниш и Чачак, хаснуюци уж иснуюцу информацийну систему на котрей засновани Национални реґистер жридлох заґадзованя.

Наявене же податки о локалних жридлох заґадзованя буду доступни и ширшей явносци на єдним месце, у рамикох Националного реґистру жридлох заґадзованя Аґенциї, у диґиталним и машинским читлївим формату. То оможлїви приватному, цивилному и академскому сектору, як и медийом и гражданом, же би ше на єдноставни способ информовали и креировали продукти засновани на отворених податкох, наведзене у сообщеню.

По словох помоцнїци директора Аґенциї за защиту животного стредку Тамари Перунович Дюлич, адекватне зазберованє податкох основне предусловиє за ефикасну защиту животного стредку, а план же би по конєц 2022. року шицки локални самоуправи у Сербиї формовали свойо реґистри.

Заняти у тих 15 локалних самоуправох буду обучени за креированє локалних реґистрох и евидентованє заґадзовачох на своєй териториї. На основи тих податкох, компетентни локални институциї годни приношиц плани и мири же би ше зопарло и зменшало заґадзенє животного стредку и охранєли природни ресурси.

Запровадзованє диґиталних реґистрох локалних жридлох заґадзованя представя часц активносци Аґенциї у рамикох проєкту „Отворени податки за отримуюци розвой”. Проєкт запровадзує Програма Зєдинєних нацийох за розвой у партнерстве зоз Канцеларию за информацийни технолоґиї и електронску управу, з потримовку Влади Зєдинєного Кральовства.

