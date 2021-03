Вербас достал средства зоз Буджетского фонду за локални самоуправи

ВЕРБАС – Министерство державней управи и локалней самоуправи розподзелєло финансийни средства зоз Буджетского фонду за локални самоуправи, вкупно 460 милиони динари за розлични проєкти. Општини Вербас припадли 718.903 динари за модернизацию софтверскей системи у службох Општинскей управи.

Того року за тоти средства конкуровали проєкти котри були пейц раз векши од планованей суми, та Министерство похвалєло локални самоуправи же жадаю злєпшац квалитет живота своїх согражданох.

Як пише на сайту Општини Вербас, трошенє средство будзе строго контроловане.

