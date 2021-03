Вербас достал 20 тисячи еври у бависку „Пошлї рахунок и победз 2020”

ВЕРБАС – Општина Вербас достала 20 тисячи еври на змаганю општинох и городох хторе ше одвивало у рамикох наградного бависка „Пошлї рахунок и победз 2020”.

У урядовим звиту пише же Вербас у катеґориї штреднїх општинох освоєл треце место по числу послатих рахункох – 26,5 по жительови општини, преноши општински сайт.

На тот способ Вербас достал значну суму средствох котри може вихасновац за опреманє и обнавянє школох, шпитальох, площох, оводох и других обєктох и просторох од явного значеня по вибору гражданох.

У змаганю городи, городски општини и општини на териториї Републики Сербиї були подзелєни до трох змагательних ґрупох спрам числа жительох – мали, штреднї и вельки. У каждей ґрупи вибрани по три општини котри наградзени зоз вкупним фондом од 180.000 евра.

