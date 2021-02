Вербас достанє театер и нову централну городску площу

ВЕРБАС – Покраїнска влада пондзелок, 8. фебруара, принєсла одлуку же помогнє Општинскей управи (ОУ) Вербас у першей фази зоз 100 милиони динарами же би була закончена вибудова Дома култури у Вербаше. Як сообщене зоз ОУ Вербас, попри сучасней тетралней сали, Вербащанє достаню и нови центер городу, понеже одобрени и средства за реконструкцию централней городскей Площи Николи Пашича, преноши општински сайт.

Цали проєкт будзе финансовани прейґ Управи за капитални укладаня АП Войводини. Роботи на закончованю вибудови вербаского Дома култури и ушорйованю городскей площи почню наяр, по законченю поступку явней набавки и вибору виводзачох роботох.

З тей нагоди предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич виявел же 2021. будзе рок култури за општину Вербас, алє и рок вельких инвестицийох на териториї цалей општини за цо того року видвоєни 1,5 милиярди динари.

Управа за капитални укладаня концом януара обезпечела 160 милиони динари за вибудову Дому култури у Равним Селу, котри згорел 2016. року.

