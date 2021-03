Вербас, Коцур и Савине Село нєодлуга на истим жридлу води

ВЕРБАС/КОЦУР/САВИНЕ СЕЛО – Вчера, 22. марца, кед ше означує Шветови дзень водох, предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич, вєдно зоз сотруднїками обишол места дзе ше копу нови студнї на Водозахвату у Вербаше.

Тоти роботи важна часц велького проєкту – повязованя водоводних системох Коцура и Савиного Села зоз Водозахватом, котри оможлїви жительом тих двох местох исправну воду за пице.

У Коцуре и Савиним Селу вода за пице од 2006. року нє сполнює условия предписани зоз Правилнїком о исправносци води. Прето, як дочасове ришенє, поставени еко-студнї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)